Найди частное и остаток, помня, что остаток всегда должен быть меньше делителя. 1) 73:8= 36:7= 81:20= 61:30= 2:9= 79:8= 41:7= 99:20= 89:30= 7:8= 2) 989:3= 549:5= 351:4= 629:6= 5:6=
Математика
Найди частное и остаток, помня, что остаток всегда должен быть меньше делителя. 1) 73:8= 36:7= 81:20= 61:30= 2:9= 79:8= 41:7= 99:20= 89:30= 7:8= 2) 989:3= 549:5= 351:4= 629:6= 5:6=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
79:8 36:7 41:7 81:20 99:20 61:30 89:30 2:9 7:8 2)989:3 549:5 351:4 629:6 5:6
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