Найди частное и остаток, помня, что остаток всегда должен быть меньше делителя. 1) 73:8= 36:7= 81:20= 61:30= 2:9= 79:8= 41:7= 99:20= 89:30= 7:8= 2) 989:3= 549:5= 351:4= 629:6= 5:6=

Математика

Найди частное и остаток, помня, что остаток всегда должен быть меньше делителя. 1) 73:8= 36:7= 81:20= 61:30= 2:9= 79:8= 41:7= 99:20= 89:30= 7:8= 2) 989:3= 549:5= 351:4= 629:6= 5:6=

Автор: Гость