Решите пожалуйста N 214 а, в :)

Математика
Решите пожалуйста N 214 а, в :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рациональные уравнения:  а) (4)/(x-2)+(x)/(x-4)=1  б) (x)/(x+3)+(4x+6)/(x^2+4x+3)=0  в) (x^2)/(x-3)-(45)/(x^2-x-6)+(x)/(x+2)=x   Дискриминант можете не прописывать
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