Решите пожалуйста N 214 а, в :)
Математика
Решите пожалуйста N 214 а, в :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рациональные уравнения: а) (4)/(x-2)+(x)/(x-4)=1 б) (x)/(x+3)+(4x+6)/(x^2+4x+3)=0 в) (x^2)/(x-3)-(45)/(x^2-x-6)+(x)/(x+2)=x Дискриминант можете не прописывать
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