Морфологический разбор причастия покосившемся. Мы сидели на крыльце, покосившемся от старости.
Русский язык
Морфологический разбор причастия покосившемся. Мы сидели на крыльце, покосившемся от старости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПокосившейсяI. Причастие, обозначает признак предмета по действию.II.1. Н.ф. - покосившийся2. От глагола покоситься; суфф. причастия - ющ-.3. а) страдательное, совершенный вид, прошедшее время,возвратн.4.а) полная форма, единственное число,женский род,падеж (по предложению)III. Согласованное определение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Что такое цена? от чего зависит ее величина?из чего будет складываться цена продающегося в магазине дивана?
Русский язык
Сочинение на тему "Береги честь с молоду". Исходя из романа "Капитанская Дочка". Плес помогите. СРОООЧНОО
Математика
Русский язык