Морфологический разбор причастия покосившемся. Мы сидели на крыльце, покосившемся от старости.

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ПокосившейсяI. Причастие, обозначает признак предмета по действию.II.1. Н.ф. - покосившийся2. От глагола покоситься; суфф. причастия - ющ-.3. а) страдательное, совершенный вид, прошедшее время,возвратн.4.а) полная форма, единственное число,женский род,падеж (по предложению)III. Согласованное определение