Помогите решить это, плз(

Геометрия
Помогите решить это, плз(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По свойствам прямоугольного треугольника, медиана, проведенная к гипотенузе равняется половине гипотенузы, следовательно: mc=1/2c mc^2=1/4c^2 Две других медианы вычислим по теореме Пифагора: ma^2=a^2+1/4b^2 Таким образом, сумма квадратов медиан будет равна: ma^2+mb^2+mc^2=1/4a^2+b^2+a^2+1/4b^2+1/4c^2=c^2+1/4*(a^2+b^2)+1/4c^2=c^2+1/4b^2+1/4b^2=1 1/2c^2
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