Привыпеки ржаного хлеба хлеба образуется припек 30 процентов.Сколько ржаной муки ??ошло на выпечку 26 тон хлеба? даю 21 бал
Математика
Привыпеки ржаного хлеба хлеба образуется припек 30 процентов.Сколько ржаной муки ??ошло на выпечку 26 тон хлеба? даю 21 бал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30%/x=100%26; x=780(т)- ржаной муки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Реши задачу. Ширина земельного участка прямоугольной формы 7 м. Найди периметр этого участка , если его площадь 91м
История
Геометрия
Обществознание