Привыпеки ржаного хлеба хлеба образуется припек 30 процентов.Сколько ржаной муки ??ошло на выпечку 26 тон хлеба? даю 21 бал

Математика
Привыпеки ржаного хлеба хлеба образуется припек 30 процентов.Сколько ржаной муки ??ошло на выпечку 26 тон хлеба? даю 21 бал
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30%/x=100%26; x=780(т)- ржаной муки
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