Как на информатике 3 класс Горячев 1-ая часть раздел два №5 сделать свой чайнворд?

Информатика
Как на информатике 3 класс Горячев 1-ая часть раздел два №5 сделать свой чайнворд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Луче фото кинь тогда уже помогут
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