1.Определите массовую долю кислорода в MgCO3 2.В некотором соединении магния с азотом массовая доля азот - 28%. Определите формулу этого вещества. 3.Допишите уравнения реакций: III Na + ..... = NaN ZnCl2 + ..... = MgCl2 + ...
Химия
1.Определите массовую долю кислорода в MgCO3 2.В некотором соединении магния с азотом массовая доля азот - 28%. Определите формулу этого вещества. 3.Допишите уравнения реакций: III Na + ..... = NaN ZnCl2 + ..... = MgCl2 + ..... IV I C + ..... = CBr 4.Какая масса оксида кальция (соединение с кислородом) вступила в химическое взаимодействие с углекислым газом,если в результате реакции образовалось 15г CaCO3
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