Напишите сочинение на тему:"Над чем заставила меня задуматься повесть"Станционны?? смотритель"?"

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Повесть "Станционный смотритель" А. С. Пушкин начинает с описания жизни этих скромных, честных и не сребролюбивых людей - станционных смотрителей. И это не случайно. Ведь не всегда бедный в материальном смысле беден в душе.Главный герой - человек низкого звания, что не характерно для поэзии 19 века. Самсон Вырин очень чуткий, трудолюбивый и расторопный. Он заботится о своей дочери Дуни, которую любит без памяти.Отрицательный герой этого произведения - молодой гусар Минский. Он наглый, лживый взяточник. Минский не только украл Дуню, но и позволил себе подсунуть деньги любящему отцу.То, что автор возвращается к Самсону Вырину, говорит о том, что он привязался к смотрителю, как к бескорыстному другу. В первый раз он находит цветущую комнату, чистую и опрятную. Но потом Белкин не только видит ветхость небрежение комнаты, но и ужасное состояние Самсона. Позже станционный смотритель умирает. Последней каплей его терпения была Дуня, но она уехала и чаша переполнилась.Важную роль в описании комнаты имеют картины с изображением библейской притчи "Блудный сын", ведь в жизни главного героя происходит то же самое. Его дочь уходит, а, возвратившись, находит отца покойным."Долго лежала она у могилы отца, скорбя о покойнике, "-эти строки говорят о душевном состоянии Дуни. Она все же раскаялась и осознала свою ошибку.Произведение произвело на меня неизгладимое впечатление. Эта печальная повесть учи нас уделять достаточно внимания родным. Совершая поступки, мы должны думать не только о своих интересах, но и о благе окружающих нас людей.