Когда пишется разделетильный ъ,а когда ь?

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Когда пишется разделетильный ъ,а когда ь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Твердый знак пишется после приставки которая оканчивается на твердую букву, и в корне первая гласная: въезд,подъезд
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