Укажите обобщенно-личное предложение: 1) Ведут ко мне коня 2) Из песни слова не выкинешь 3) Завтра выезжаем 4) Напиши мне письмо

Русский язык

Укажите обобщенно-личное предложение: 1) Ведут ко мне коня 2) Из песни слова не выкинешь 3) Завтра выезжаем 4) Напиши мне письмо

Автор: Гость