Укажите обобщенно-личное предложение: 1) Ведут ко мне коня 2) Из песни слова не выкинешь 3) Завтра выезжаем 4) Напиши мне письмо
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Укажите обобщенно-личное предложение: 1) Ведут ко мне коня 2) Из песни слова не выкинешь 3) Завтра выезжаем 4) Напиши мне письмо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 2: Из песни слова не выкинешь.
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