В каком значении употреблено слово орехи в двустиший?Сыплет спелые орехи Мне оре??ник в кузовов.

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В каком значении употреблено слово орехи в двустиший?Сыплет спелые орехи Мне оре??ник в кузовов.

Автор: Гость