Мягкая, лапы ели, снежные шапки, свисают, под. Составить предложение из "строительного материала"....
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Мягкая, лапы ели, снежные шапки, свисают, под. Составить предложение из "строительного материала"....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под лапами ели свисают мягкие снежные шапки
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