Придумайте лингвистическую сказку В гостях у корня гор.

Гость: Гость:

- В некотором царстве, в некотором государстве жили-были братья-близнецы -ГАР- и -ГОР- (загар,загореть), жили дружно, в мире и согласии. Но вот однажды их спокойная жизнь была нарушена. Позавидовали корни в словах горе и гора спокойствию братьев и решили разрушить их покой.- Мы твои истинные братья, - нашептывали они корню –ГОР-. - Посмотри на наши лица. Мы похожи как две капли воды и трудиться умеем не хуже. Вот смотри: горевать, горец. Бери нас в свою семью, а корень -ГАР-гони подальше.Засомневался корень -ГОР-:и брата ему жалко стало гнать (ведь столько лет вместе!), и чужаков обижать не хочется (ведь и правда, похожи-то как!). Как быть?- Помогите корню -ГОР-! (ответы учащихся)Может ли корень -гор-принять в свою семью словагоревать, горец? Почему?(Нет, у них разное лексическое значение). Как называются корни в этих словах? (омонимичные корни)- Вывод:какое основное значение имеет корень -ГОР- с чередующейся гласной? (Поддаваться огню, уничтожаться огнем).