Помогите пожалуйста!!! Мне нужно составить сказку, зачем нужны знаки препинания. З??ранее спасибо!

Русский язык
Помогите пожалуйста!!! Мне нужно составить сказку, зачем нужны знаки препинания. З??ранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можешь что-то добавить и что-то убрать. Пару мыслей:  Знаки препинания помогают выражать нам свои мысли. Неправильно поставленный знак может  изменить смысл предложения. Например, "казнить, нельзя помиловать" и "казнить нельзя, помиловать". Слова одни и те же, а запятые поставлены в разных местах, потому и смысл предложения меняется. 
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