Помогите пожалуйста!!! Мне нужно составить сказку, зачем нужны знаки препинания. З??ранее спасибо!
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! Мне нужно составить сказку, зачем нужны знаки препинания. З??ранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можешь что-то добавить и что-то убрать. Пару мыслей: Знаки препинания помогают выражать нам свои мысли. Неправильно поставленный знак может изменить смысл предложения. Например, "казнить, нельзя помиловать" и "казнить нельзя, помиловать". Слова одни и те же, а запятые поставлены в разных местах, потому и смысл предложения меняется.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите: 1.В 9 часов утра со станции А отправился поссажирский поезд,а вслед за ним ?? 11 ч. с той же станции отправился скорый поезд.На каком рас...
Литература