Помогите пожалуйста!!! Мне нужно составить сказку, зачем нужны знаки препинания. З??ранее спасибо!

Гость: Гость:

Можешь что-то добавить и что-то убрать. Пару мыслей: Знаки препинания помогают выражать нам свои мысли. Неправильно поставленный знак может изменить смысл предложения. Например, "казнить, нельзя помиловать" и "казнить нельзя, помиловать". Слова одни и те же, а запятые поставлены в разных местах, потому и смысл предложения меняется.