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Басни это прошлое или настоящее?!
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Басни это прошлое или настоящее?!
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Гость:
Басни они были есть и надёюсь будут!
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