Басни это прошлое или настоящее?!

Литература
Басни это прошлое или настоящее?!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Басни они были есть и надёюсь будут!
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