Озаглавьте 1,2,3,4,5 главу в романе "Дубровский"

Литература
Озаглавьте 1,2,3,4,5 главу в романе "Дубровский"
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Автор: Гость
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Гость:
Глава 1 ссора Троекурова с Дубровским Глава 2 Суд Глава 3 приезд сына Глава 4 смерть отца Глава 5 все кончено Глава 5 несчастный случай Глава 6 дочь Кирила Петровича Глава 7 французский учитель Глава 8 Я-Дубровский Глава 9 последние проишествия с французом Глава 10 музыкальные уроки Глава 11 князь Верейский Глава 12 в 10 часов на прежнем месте Глава 13 помолвка Глава 14 рыжий мальчик Глава 15 свадьба Глава 16 последние известия(конец шайке разбойников )
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