Скока хромасом у норм чела?

Биология
Скока хромасом у норм чела?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В геноме присутствует 23 пары хромосом: 22 пары аутосомных  хромосом, а также пара половых  хромосом X и Y. У  человека мужской пол является гетерогаметным и определяется наличием Y  хромосомы. Нормальные диплоидные соматические клетки имеют 46  хромосом.  Ответ: 46 хромосом.
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