Какие формы слов рука, нога, голова есть?

Русский язык
Какие формы слов рука, нога, голова есть?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рука, руки, руке, руку нога, ноги, ноге, ногу голова, головы, голове, голову,
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