Помогите пожалуйста 102 номер(

Гость: Гость:

Доказательство: 1)∠EAF=∠AFD (Накрестлежащие при AB║CD и секущей AF) 2)EC║AF (По признаку параллельных прямых - соответственные углыы ∠BEC и ∠EAF равны) 3)EA∈AB; CF∈CD AB║CD (По условию) Значит EA║CF. 4)AECF - параллелограмм (По признаку попарно параллельных сторон) ЧТД