Помогите пожалуйста 102 номер(

Геометрия
Помогите пожалуйста 102 номер(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доказательство: 1)∠EAF=∠AFD (Накрестлежащие при AB║CD и секущей AF) 2)EC║AF (По признаку параллельных прямых - соответственные углыы ∠BEC и ∠EAF равны) 3)EA∈AB; CF∈CD    AB║CD (По условию)    Значит EA║CF. 4)AECF - параллелограмм (По признаку попарно параллельных сторон) ЧТД
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