В отличии от других млекопитающих у человека очень хорошо развиты мышцы : 1- сгибатели 2 - антагонисты 3- мимические 4- гладкие
Биология
В отличии от других млекопитающих у человека очень хорошо развиты мышцы : 1- сгибатели 2 - антагонисты 3- мимические 4- гладкие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У человека развиты 1 сгибатели
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