В отличии от других млекопитающих у человека очень хорошо развиты мышцы : 1- сгибатели 2 - антагонисты 3- мимические 4- гладкие

Биология

В отличии от других млекопитающих у человека очень хорошо развиты мышцы : 1- сгибатели 2 - антагонисты 3- мимические 4- гладкие

Автор: Гость