1.Почему активный отдых на природе приобретает все большую популярность у жителей городов?
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1.Почему активный отдых на природе приобретает все большую популярность у жителей городов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в городе негде отдохнуть (кроме дивана перед телевизором), везде машины, заводы, грязный воздух... Вот поэтому и ездеют на природу, на свежесть.
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