Что такое капиталистическое общество?
История
Что такое капиталистическое общество?
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Капиталистическое общество - это общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности и на средства производства и эксплуатации наемного труда капиталом. Капитализм характеризуется господством товарно денежных отношений.
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