Что такое капиталистическое общество?

История
Что такое капиталистическое общество?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Капиталистическое общество - это общественно-экономическая формация, основанная на частной собственности и на средства производства и эксплуатации наемного труда капиталом. Капитализм характеризуется господством товарно денежных отношений.
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