В словах,записанных значками звуков,покажи,где при письме будут орфограммы. картошка,капуста,маркофка,гарох,питрушка,свокла.

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В словах,записанных значками звуков,покажи,где при письме будут орфограммы. картошка,капуста,маркофка,гарох,питрушка,свокла.

Автор: Гость