В словах,записанных значками звуков,покажи,где при письме будут орфограммы. картошка,капуста,маркофка,гарох,питрушка,свокла.

Русский язык
В словах,записанных значками звуков,покажи,где при письме будут орфограммы. картошка,капуста,маркофка,гарох,питрушка,свокла.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КАртошка,кАпуста,маркоВка,гОрох,пЕтрушка,свЁкла.
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