Какие территории были присоединены к Австрийской империи по решениям Венского конгресса?
История
Какие территории были присоединены к Австрийской империи по решениям Венского конгресса?
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Гость:
Молдова123456677парень или девочка
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