Задание 2. 1. Соотнесите имена и события: А. Владимир Красно Солнышко 1. первый Суде??ник Б. Ермак Тимофеевич 2. Ледовое побоище В. Борис Годунов 3. крещение Руси Г. Иван Грозный 4. освоение Западной Сибири Д. Иван III Вас...

История

Задание 2. 1. Соотнесите имена и события: А. Владимир Красно Солнышко 1. первый Суде??ник Б. Ермак Тимофеевич 2. Ледовое побоище В. Борис Годунов 3. крещение Руси Г. Иван Грозный 4. освоение Западной Сибири Д. Иван III Васильевич 5. начало Смутного времени Е. Александр Невский 6. венчание на царство Задание 2. 2. Соотнесите событие и век, в котором оно произошло: А. начало периода раздробленности на Руси 1. IX век Б. Куликовская битва 2. XIII век В. образование Киевской Руси 3. XIV век Г. свержение монгольского ига 4. XV век Задание 3. 1) Сгруппируйте отрасли хозяйства по их принадлежности: а) к присваивающему хозяйству; б) к производящему хозяйству. 1. сбор ягод; 2. охота; 3. скотоводство; 4. сбор грибов; 5. рыболовство; 6. земледелие; 7. бортничество; 8. огородничество; 9. кузнечное дело; 10. коневодство. Задание 4.1. Кто (что) лишнее в ряду, объясните, почему: 1) Баскак, вече, князь, тысяцкий, смерды. 2) Боярская дума, приказы, наместники, ханы, воеводы. 3) Реформы Избранной рады, Ливонская война, опричнина, падение монгольского ига. Задание 4.2. По какому принципу образован ряд: 1) Смерды, закупы, рядовичи, холопы. 2) Разделение территории государства на две части; выселение бояр в земщину; массовые расправы с населением; утверждение крепостного права. Задание 5.1. Установите хронологическую последовательность: А. свержение монгольского ига Г. Начало Ливонской войны Б. смерть Ивана грозного Д. начало Смуты В. Любечский съезд князей Е. Невская битва Входное тестирование по истории России в 7 классе Вариант 2. Задание 1.1. Выберите верный вариант ответа: 1) К славянским языческим богам относится: а) Один; б) Иштар; в) Мокошь; г) Посейдон. 2) Какая из этих битв закончилась поражением русского войска: а) битва на Чудском озере; в) Невская битва; б) битва на р.Калке; г) стояние на р.Угре. 3) Какое из этих событий связано с именем Ивана Грозного: а) принятие христианства; в) первый Судебник; б) Куликовская битва; г) первый Земский собор. Задание 1.2. Выберите верные суждения о том, что привело к принятию христианства на Руси: 1) Киевская Русь была завоёвана христианами. 2) Русские в то время не имели другого выбора. 3) Основные идеи христианства способствовали укреплению государственной власти и повышению международного авторитета Киевской Руси. 4) Христианская вера объединяла разноплеменное население, способствовала их сплочению вокруг киевского князя. 5) Христианство обещало рай не богатым и знатным, а праведникам. Задание 2.1. Соотнесите имена и события: А. князь Олег 1. введение Юрьева дня Б. Иван Грозный 2. первый свод законов - "Русская правда" В. Иван III Васильевич 3. начало возвышения Москвы Г. Дмитрий Донской 4. образование Киевской Руси Д. Иван Калита 5. опричнина Е. Ярослав Мудрый 6. Куликовская битва Задание 2.2. Соотнесите событие и век, в котором оно произошло: А. начало монгольского ига 1. X век Б. правление Ивана Грозного 2. XIII век В. крещение Руси 3. XIV век Г. Куликовская битва 4. XVI век Задание 3. Сгруппируйте события, связанные с правлением: а) Ивана III; б) Ивана IV. 1. введение "заповедных лет"; 2. введение Юрьева дня осеннего; 3. присоединение Новгородской земли; 4. военная реформа; 5. появление символов самодержавного правления; 6. титул царя; 7. опричнина; 8. падение монгольского ига; 9. создание системы приказов; 10. первый Судебник. Задание 4.1. Кто (что) лишнее в ряду, объясните, почему: 1) Баскак, дань, Орден, пайцза, ярлык. 2) Поместье, вотчина, удел, княжество. 3) Присоединение Астраханского и Казанского ханств, присоединение Смоленского княжества, освоение Западной Сибири, потеря выхода к Балтийскому морю. Задание 4.2. По какому принципу образован ряд: 1) Община, вотчина, поместье, удел. 2) Царь, Боярская дума, Земский собор, приказы, земские и губные старосты. Задание 5.1. Установите хронологическую последовательность: А. Ледовое побоище Г. Крещение Руси Б. Начало правления Ивана Грозного Д. Начало правления Бориса Годунова В. Стояние на р. Угре Е. Грюнвальдская битва

Автор: Гость