Решите № 13 (б),27,30
Математика
Решите № 13 (б),27,30
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№27 1)-5<+7 2)+5>-7 3)+5<+7 4)-5>-7 5)+2>-2,5 6)-2<+2,5 7)+2<+2,5 8)-2>-2,5 №30 1) 3/6>2/6 2)-3/6<-2/6 3)9/24<14/24 4)-9/24>14/24 5)27/60<28/60 6)-27/60>-28/60 7)15/42<16/42 8)-15/42>-16/42
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