Из предложенного перечня отдельно выпишите физические и химические явления: а) скисание молока б) испарние спирта в) кипение воды г) ржавление железа д) горение электролампочки е) выпекание хлеба ж) квашение капусты з) ...

Химия

Из предложенного перечня отдельно выпишите физические и химические явления: а) скисание молока б) испарние спирта в) кипение воды г) ржавление железа д) горение электролампочки е) выпекание хлеба ж) квашение капусты з) измельчение мела в ступке и) таяние снега к) горение бумаги л) ковка металла м) растворение соли в воде н) фотосинтез растений? ПЛИИИЗ ПОМОГИТЕ!!!!!

Автор: Гость