Из предложенного перечня отдельно выпишите физические и химические явления: а) скисание молока б) испарние спирта в) кипение воды г) ржавление железа д) горение электролампочки е) выпекание хлеба ж) квашение капусты з) ...
Химия
Из предложенного перечня отдельно выпишите физические и химические явления: а) скисание молока б) испарние спирта в) кипение воды г) ржавление железа д) горение электролампочки е) выпекание хлеба ж) квашение капусты з) измельчение мела в ступке и) таяние снега к) горение бумаги л) ковка металла м) растворение соли в воде н) фотосинтез растений? ПЛИИИЗ ПОМОГИТЕ!!!!!
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Гость:
Ответ Д)А)Л)М)З) Как то так)
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