У отца два сына.Старший в 2 раза,а младший в 4 раза моложе отца.Сколько лет каждому сыну,если младший сын родился,когда отцу было 36 лет?

Математика

У отца два сына.Старший в 2 раза,а младший в 4 раза моложе отца.Сколько лет каждому сыну,если младший сын родился,когда отцу было 36 лет?

Автор: Гость