У отца два сына.Старший в 2 раза,а младший в 4 раза моложе отца.Сколько лет каждому сыну,если младший сын родился,когда отцу было 36 лет?
Математика
У отца два сына.Старший в 2 раза,а младший в 4 раза моложе отца.Сколько лет каждому сыну,если младший сын родился,когда отцу было 36 лет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36:2- 18 36:4 - 9. младшему 9 старшему 18
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