Помогите рабочая тетрадь по математике вставьте + - : x числа 20...6...3=2. 20...(16...4)=80 12...(7...4=4. 30...(20...10)=60

Математика
Помогите рабочая тетрадь по математике вставьте + - : x числа 20...6...3=2. 20...(16...4)=80 12...(7...4=4. 30...(20...10)=60
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-6×3=2 12÷(7-4)=4 30×(20-10)=60
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