Площадка имеет форму квадрата со стороной 10 метров вдоль сторон этой площадки был вырыт арық найди его длину
Математика
Площадка имеет форму квадрата со стороной 10 метров вдоль сторон этой площадки был вырыт арық найди его длину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 метров.4 * 10 = 40
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