Площадка имеет форму квадрата со стороной 10 метров вдоль сторон этой площадки был вырыт арық найди его длину

Математика
Площадка имеет форму квадрата со стороной 10 метров вдоль сторон этой площадки был вырыт арық найди его длину
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40 метров.4 * 10 = 40
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