-7*(3+(-8))= (0.3-3/20)*2 2/9-2/5-2/5 : 1.4
Математика
-7*(3+(-8))= (0.3-3/20)*2 2/9-2/5-2/5 : 1.4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-7 * (3 + (-8)) = -7 * (-5) = 35 (0,3 - 3/20) * 2 = 0,6 - 0,3 = 0,3 2/9 - 2/5 - 2/5 /1,4 = -8/45 - 2/5 * 5/7 = -8/45 - 2/7 = -146/315
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