Какая микросхема у слова《недоверчивая》

Русский язык
Какая микросхема у слова《недоверчивая》
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Автор: Гость
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Гость:
Довер доверчивый проверяемое слово )))
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