Придумайте предложения к схемам 1)(подлежащее сказуемое дополнение или дополнение) 2)(подлежащее и подлежащее сказуемое и сказуемое) 3)(сказуемое то сказуемое то сказуемое) 4)То(подлежащее сказуемое) то (подлежащее сказуем...

Русский язык
Придумайте предложения к схемам 1)(подлежащее сказуемое дополнение или дополнение) 2)(подлежащее и подлежащее сказуемое и сказуемое) 3)(сказуемое то сказуемое то сказуемое) 4)То(подлежащее сказуемое) то (подлежащее сказуемое) 5)(подлежащее сказуемое и сказуемое)а (подлежащее сказуемое)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Девочка идет в машине 2 я и ты прыгали и бегали. 3 Дима играл то, он бежал. 4 Анастасия пела и танцевало а,Кристина слушала. 5 играл то бегал то прыгал.
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