Зміни нерівності так, щоб отримати рівності

Математика
Зміни нерівності так, щоб отримати рівності
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+7=5+4 1+7=5+3 19-10=20-11
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