Посказка нужна !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Английский язык
Посказка нужна !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В вопросительных и отрицательных предложениях употребляется местоимение any.В утвердительных some. После выражения Would you like (не хотели бы вы немного) в вопросительных предложениях употребляется местоимение some.А слово with переводится-с.
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