Эссе на тему "как нужно относиться к родителям?"
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Эссе на тему "как нужно относиться к родителям?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как нужно относится к родителям?Родителей надо уважать и любить. Лучше всего относиться к родителям, как к друзьям. Делиться с ними своими проблемами, переживаниями. Нужно помнить, что родители за нас в ответе. У них большой жизненный опыт и поэтому нам нужно прислушаться к их мнению и советам.
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