Эссе на тему "как нужно относиться к родителям?"

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Как нужно относится к родителям?Родителей надо уважать и любить. Лучше всего относиться к родителям, как к друзьям. Делиться с ними своими проблемами, переживаниями. Нужно помнить, что родители за нас в ответе. У них большой жизненный опыт и поэтому нам нужно прислушаться к их мнению и советам.