Очень прошу помочь помоги англ язык номер 5
Английский язык
Очень прошу помочь помоги англ язык номер 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0) Turkey(Индюк) 1) Rabbit(Кролик) 2) Cow(корова) 3) Duck(утка) Кидай больше.
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