ВНЕШНИЕ углы треугольника относятся как 2:3:4. Найдите углы треугольника.
Математика
ВНЕШНИЕ углы треугольника относятся как 2:3:4. Найдите углы треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма внешних углов треугольника 360° 2х+3х+4х=360 9х=360. х=40 ° 2*40=80 3*40=120° 4*40=160° теперь чтобы найти внутренние углы треугольника каждый угол отнимем от 180° 180-80=100° 180-120=60° 180-160=20° ответ: 20;60;100
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