В баксейн проведені 2 труби - великаі маленька .Через обидві труби басейн наповнює??ься за 5 год, а з однієї великої - за 6 год. За який час наповниться 2/3 басейна через одну маленьку трубу?

Математика

В баксейн проведені 2 труби - великаі маленька .Через обидві труби басейн наповнює??ься за 5 год, а з однієї великої - за 6 год. За який час наповниться 2/3 басейна через одну маленьку трубу?

Автор: Гость