В баксейн проведені 2 труби - великаі маленька .Через обидві труби басейн наповнює??ься за 5 год, а з однієї великої - за 6 год. За який час наповниться 2/3 басейна через одну маленьку трубу?
Математика
В баксейн проведені 2 труби - великаі маленька .Через обидві труби басейн наповнює??ься за 5 год, а з однієї великої - за 6 год. За який час наповниться 2/3 басейна через одну маленьку трубу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем весь бассейн за 1 1/5 бассейна в час две трубы вместе 1/6 бассейна в час одна большая 1/5-1/6=6/30-5/30=1/30 бассейна в час одна маленькая 2/3:1/30=2*30/3=20часов
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