Чему при 20 °С равно электрическое сопротивление нихромовой проволоки длиной 20 м и площадью поперечного сечения 0,55 мм2?

Физика
Чему при 20 °С равно электрическое сопротивление нихромовой проволоки длиной 20 м и площадью поперечного сечения 0,55 мм2?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=p*L/s=1.1*20/0.55=40ом
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