Чему при 20 °С равно электрическое сопротивление нихромовой проволоки длиной 20 м и площадью поперечного сечения 0,55 мм2?

Физика

Чему при 20 °С равно электрическое сопротивление нихромовой проволоки длиной 20 м и площадью поперечного сечения 0,55 мм2?

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