Разложите на множители выражение 5а^2-5а, пожалуйста!
Математика
Разложите на множители выражение 5а^2-5а, пожалуйста!
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5а^2-5а=5а×(а-1) ------------
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