Проверочные слова... гнезда-?,слезы-?, щеки-?,осы-?,скалы-?,стрелы-? Подбери к каждому проверочному слову проверяемое. Для этого измени слово так,чтобы ударный гласный звук стал безударным. Напиши сначала проверочное слово,з...

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Проверочные слова... гнезда-?,слезы-?, щеки-?,осы-?,скалы-?,стрелы-? Подбери к каждому проверочному слову проверяемое. Для этого измени слово так,чтобы ударный гласный звук стал безударным. Напиши сначала проверочное слово,затем проверяемое.Обозначь в словах ударение.

Автор: Гость