Проверочные слова... гнезда-?,слезы-?, щеки-?,осы-?,скалы-?,стрелы-? Подбери к каждому проверочному слову проверяемое. Для этого измени слово так,чтобы ударный гласный звук стал безударным. Напиши сначала проверочное слово,з...
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Проверочные слова... гнезда-?,слезы-?, щеки-?,осы-?,скалы-?,стрелы-? Подбери к каждому проверочному слову проверяемое. Для этого измени слово так,чтобы ударный гласный звук стал безударным. Напиши сначала проверочное слово,затем проверяемое.Обозначь в словах ударение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гнездо. слеза. оса. скала. стрела.
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