Найдите область определения выражения х²-18х+77 все выражение под корнем

Математика
Найдите область определения выражения х²-18х+77 все выражение под корнем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подкоренное выражение не может быть отрицательным, найдем корни подкоренного выражения:5х²+2х-3 = 0D = 4 + 60 = 64x₁ = -1x₂ = 0,65х²+2х-3 >= 0(x+1)(x-0,6)>=0(x+1)>=0x >= -1(x-0,6)>=0x >= 0,6(x+1) <= 0x <= -1(x-0,6)<=0x <= 0,6x <= -1 Область определения   х ∈ (-∞; -1]U[0,6; +∞)

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