Сосна выше ели на 1,2 м. Какова высота сосны и какова высота ели, если известно, что высота ели составляет 2/5 высоты сосны.?
Математика
Сосна выше ели на 1,2 м. Какова высота сосны и какова высота ели, если известно, что высота ели составляет 2/5 высоты сосны.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высота сосны равна 3 м потому-что 1.2 разделить на 2 = 0.6 одна целая,а потом 0.6 умножить на 5=3 м
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