Сосна выше ели на 1,2 м. Какова высота сосны и какова высота ели, если известно, что высота ели составляет 2/5 высоты сосны.?

Математика

Сосна выше ели на 1,2 м. Какова высота сосны и какова высота ели, если известно, что высота ели составляет 2/5 высоты сосны.?

Автор: Гость