В кабинет вошла директриса, но она была не одна: рядом шел незнакомый парнишка. Правильно ли использовано двоеточие? Или вместо него должно быть тире?
Русский язык
В кабинет вошла директриса, но она была не одна: рядом шел незнакомый парнишка. Правильно ли использовано двоеточие? Или вместо него должно быть тире?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется тире должно быть
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