В кабинет вошла директриса, но она была не одна: рядом шел незнакомый парнишка. Правильно ли использовано двоеточие? Или вместо него должно быть тире?

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В кабинет вошла директриса, но она была не одна: рядом шел незнакомый парнишка. Правильно ли использовано двоеточие? Или вместо него должно быть тире?

Автор: Гость