В кабинет вошла директриса, но она была не одна: рядом шел незнакомый парнишка. Правильно ли использовано двоеточие? Или вместо него должно быть тире?

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В кабинет вошла директриса, но она была не одна: рядом шел незнакомый парнишка. Правильно ли использовано двоеточие? Или вместо него должно быть тире?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется тире должно быть                                                                                                         
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