Послушайте несколько музыкальных произведений и определите, к какой области музыки они относятся — серьезной или легкой. Аргументируйте свои ответы, прибегая к анализу содержания, эмоционального строя музыки, средств ее выразит...

Музыка

Послушайте несколько музыкальных произведений и определите, к какой области музыки они относятся — серьезной или легкой. Аргументируйте свои ответы, прибегая к анализу содержания, эмоционального строя музыки, средств ее выразительности.

Автор: Гость