Послушайте несколько музыкальных произведений и определите, к какой области музыки они относятся — серьезной или легкой. Аргументируйте свои ответы, прибегая к анализу содержания, эмоционального строя музыки, средств ее выразит...
Музыка
Послушайте несколько музыкальных произведений и определите, к какой области музыки они относятся — серьезной или легкой. Аргументируйте свои ответы, прибегая к анализу содержания, эмоционального строя музыки, средств ее выразительности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эдвард Григ ,, Утреннее настроение"относится к серьёзной области музыки т.к. является классической. Эмоциональный строй передает весеннее настроение, происходит подражание звукам капели.Богатые средства выразительности : форте и пиано, крещендо и диминуэндо
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