Для чего мне нужны карманные деньги? За и против
Обществознание
Для чего мне нужны карманные деньги? За и против
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну это личные расходы если человеку чего то захотелось а допустим ребенок стесняется попросить пусть у него будет немного ему будет приятно , мне кажется карманные деньги это хорошо
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