Помогите пожалуйста. прочитай текст. Найди предложения с однородными членами. Определи, какими союза соединены однородные члены предложения. Запиши предложения с однородными членами. Мы сидели с Мишкой и Аленкой на песке около ...

Гость: Гость:

Мы сидели с Мишкой и Аленкой на песке около домоуправления и строили площадку для запуска космического корабля. Мы уже вырыли яму и уложили ее кирпичом и стеклышками, а в центре оставили пустое место для ракеты. Я принес ведро и положил в него аппаратуру.---однородные члены --сидели и строили ,оставили (союз и).Вырыли и уложили (союз и). Кирпичом и стёклышками (союз и). Принёс и положил (союз и)