Составьте распорядок дня с 6 утра. 10 пунктов. Заранее спасибо.

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Составьте распорядок дня с 6 утра. 10 пунктов. Заранее спасибо.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. заправить постель 2. сделать зарядку 3. поесть 4. собраться в школу 5. поесть 6. сделать уроки 7. погулять на улице 8. поужинать 9. принять душ 10. леч спать
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