Один ученик убирает весь класс за 30 минут а второй за двадцать мин, За сколько времени они вместе убирут класс

Математика

Один ученик убирает весь класс за 30 минут а второй за двадцать мин, За сколько времени они вместе убирут класс

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