Один ученик убирает весь класс за 30 минут а второй за двадцать мин, За сколько времени они вместе убирут класс
Математика
Один ученик убирает весь класс за 30 минут а второй за двадцать мин, За сколько времени они вместе убирут класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем работы (весь класс) - 1 Производительность в минуту : I ученик - II ученик - Производительность двоих учеников в минуту: Время, за которое они уберут класс: минут. Ответ: за 12 минут ученики уберут класс вместе.
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